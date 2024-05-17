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Андипал-B таблетки стрип, №20 - Львов (182532) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (4), стрип (1)
73,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Перечин, ул. Ужанская, 10-А
Всего: упаковка (1)
59,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белогорье, ул. Шевченко Тараса, 52
Всего: упаковка (3)
59,59 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: стрип (1)
83,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Солотвино, ул. Европейская, 14/1
Всего: упаковка (1)
62,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В
Всего: упаковка (2)
68,06 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (1), стрип (1)
86,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Герца, ул. Центральная, 41-А
Всего: упаковка (3)
57,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
72,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (4)
65,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
67,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (1)
65,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
Всего: упаковка (1)
63,19 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Зенитного полка, 10-А
Всего: упаковка (1)
65,78 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 26
Всего: упаковка (3)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
Всего: упаковка (1)
69,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
Всего: упаковка (1)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (8)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (3)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн