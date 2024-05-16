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Андипал-B таблетки стрип, №20 - Киев (182532) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
70,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
69,89 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (6)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
70,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (3)
79,70
Экономия: -24,14 грн
55,56 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: таблетки (10)
79,10
Экономия: -23,54 грн
55,56 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (1)
69,07 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (1)
79,70
Экономия: -24,14 грн
55,56 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: таблетки (10)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (5)
69,07 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
72,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (5)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (4)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (4)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (1)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
94,30
Экономия: -28,52 грн
65,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
66,61 грн