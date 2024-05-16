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Андипал-B таблетки стрип, №20 - Харьков (182532) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
62,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (1)
71,40 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 27
Всего: упаковка (1)
67,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 54-Б
Всего: упаковка (1)
72,28 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (4)
73,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (6)
76,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (1)
79,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (2)
79,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (2)
65,50 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, ул. Белименков, 4-А
Всего: упаковка (2)
79,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дергачи, ул. Сумской Шлях, 163-Г
Всего: упаковка (1)
64,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кочеток, ул. Чугуевская, 33
Всего: упаковка (1)
63,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пер. Коржевский, 34
Всего: упаковка (1)
58,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Шелестово, пер. Железнодорожный, 15
Всего: упаковка (8)
63,42 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
80,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
75,65 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
72,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
65,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Шахтерской Славы, 22
Всего: таблетки (10)
65,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Миргород, ул. Данилы Апостола, 3
Всего: упаковка (2)
65,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
65,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
65,78 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн