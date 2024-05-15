Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрий, комбинации без психолептиковАндипал-BЦены в аптеках

Андипал-B таблетки стрип, №20 - Днепр (Днепропетровск) (182532) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
65,78 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (4)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (6)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (4)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (5)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (3)
70,00
Экономия: -7,40 грн
62,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
65,78 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -18,00 грн
58,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -15,00 грн
61,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (13)
82,00
Экономия: -24,00 грн
58,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (4)
76,00
Экономия: -18,00 грн
58,00 грн