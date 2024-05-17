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Андипал-B таблетки стрип, №100 - Одесса (110752) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: таблетки (80)
363,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: таблетки (90)
364,70 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: таблетки (80)
327,28 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: таблетки (80)
358,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: таблетки (80)
373,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: таблетки (60)
363,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
335,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
368,73 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: таблетки (60)
360,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: таблетки (50)
368,73 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
372,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: таблетки (30)
351,96 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: таблетки (40)
342,60 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
339,04 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: таблетки (40)
359,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: таблетки (40)
369,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: таблетки (60)
332,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: таблетки (50)
363,23 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: упаковка (1)
373,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: таблетки (20)
358,30 грн