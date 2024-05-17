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Андипал-B таблетки стрип, №100 - Львов (110752) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
403,76
Экономия: -56,08 грн
347,68 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: таблетки (80)
357,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: таблетки (40)
337,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: таблетки (90)
335,35 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: таблетки (20)
357,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: таблетки (20)
370,90 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: таблетки (70)
331,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: таблетки (30)
334,45 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: таблетки (80)
329,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: таблетки (10)
332,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всего: таблетки (30)
325,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
334,15 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: таблетки (40)
338,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
360,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: таблетки (20)
334,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: таблетки (50)
341,20 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: таблетки (50)
327,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: таблетки (90)
339,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: таблетки (80)
326,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: таблетки (60)
327,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: таблетки (20)
337,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: таблетки (80)
334,14 грн