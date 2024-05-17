Андипал-B таблетки стрип, №100 - Львов (110752) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Swiss pharmacy
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Всего: таблетки (80)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Мед-сервис
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Всего: таблетки (40)
Закрыто Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Мед-сервис
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Всего: таблетки (90)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Аптека 3и
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Всего: таблетки (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
В других городах:
Аптека 3и
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Всего: таблетки (20)
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Мед-сервис
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Всего: таблетки (70)
Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Мед-сервис
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Всего: таблетки (30)
Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Экономная аптека
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Всего: таблетки (80)
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Мед-сервис
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Всего: таблетки (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Мед-сервис
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Всего: таблетки (30)
Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Экономная аптека
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Всего: таблетки (40)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Мед-сервис
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Всего: таблетки (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Мед-сервис
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Всего: таблетки (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Городская семейная аптека
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Всего: таблетки (50)
Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Мед-сервис
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Всего: таблетки (90)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Мед-сервис
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Всего: таблетки (80)
Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Мед-сервис
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Всего: таблетки (60)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Мед-сервис
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Всего: таблетки (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Мед-сервис
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Всего: таблетки (80)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В