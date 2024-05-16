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Андипал-B таблетки стрип, №100 - Харьков (110752) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: таблетки (10)
348,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
369,15 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: таблетки (40)
342,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: таблетки (70)
330,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
335,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: таблетки (10)
327,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: таблетки (70)
363,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: таблетки (20)
330,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
339,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: таблетки (80)
326,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: таблетки (60)
348,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
Всего: таблетки (90)
359,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: таблетки (50)
351,47 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: таблетки (20)
338,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: таблетки (80)
352,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: таблетки (30)
345,51 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
330,42 грн
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: таблетки (70)
335,88 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: таблетки (50)
355,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: таблетки (60)
354,88 грн