Андипал-B таблетки стрип, №100 - Харьков (110752) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 16 аптеках
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
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Харьков, ул. Героев Труда, 17
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Харьков, просп. Победы, 50-Е
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
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Всего: таблетки (50)
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
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Всего: таблетки (20)
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
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Всего: таблетки (80)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
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Всего: таблетки (30)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Эконом аптека
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Всего: таблетки (70)
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Городская семейная аптека
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Всего: таблетки (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервис
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Всего: таблетки (60)
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Красноград, пл. Базарная, -