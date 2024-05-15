Андипал-B таблетки стрип, №100 - Днепр (Днепропетровск) (110752) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 55 аптеках
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Днепр, ул. Коробова, 2-Д
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Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
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Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
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Днепр, пл. Вокзальная, 13
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Аптека24
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Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
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Днепр, ул. Независимости, 17
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Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
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Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
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Днепр, тупик Запорожский, 5
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
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Всего: таблетки (50)
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
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Всего: упаковка (1), стрип (2)
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Днепр, ул. Короленко, 3-Б
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Всего: таблетки (70)
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Днепр, просп. Науки, 112-Б
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Всего: таблетки (70)
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Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Мед-сервис
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Днепр, бульв. Екатеринославский, 1