Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрий, комбинации без психолептиковАндипал-BЦены в аптеках

Андипал-B таблетки блистер в пачке, №10 - Харьков (10338) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
44,30
Экономия: -10,70 грн
33,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (6)
43,90
Экономия: -10,30 грн
33,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (7)
46,30
Экономия: -13,20 грн
33,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (5)
46,80
Экономия: -13,70 грн
33,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
34,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (10)
47,20
Экономия: -14,10 грн
33,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
47,70
Экономия: -14,60 грн
33,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
38,70
Экономия: -5,47 грн
33,23 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (2)
32,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (7)
32,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
35,53
Экономия: -2,01 грн
33,52 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (5)
44,30
Экономия: -10,70 грн
33,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (2)
43,30
Экономия: -9,70 грн
33,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (5)
34,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (1)
43,33
Экономия: -10,10 грн
33,23 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (9)
43,80
Экономия: -10,20 грн
33,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (3)
34,72
Экономия: -1,15 грн
33,57 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
Всего: упаковка (5)
43,80
Экономия: -10,20 грн
33,60 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
38,60
Экономия: -5,37 грн
33,23 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262
Всего: упаковка (3)
40,10
Экономия: -6,50 грн
33,60 грн