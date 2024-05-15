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Андипал-B таблетки блистер в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (10338) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -2,08 грн
33,52 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
39,70
Экономия: -6,10 грн
33,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (14)
48,20
Экономия: -15,10 грн
33,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7)
42,00
Экономия: -8,40 грн
33,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (19)
40,10
Экономия: -6,50 грн
33,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (18)
40,60
Экономия: -7,00 грн
33,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (16)
40,60
Экономия: -7,00 грн
33,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (6)
47,00
Экономия: -13,90 грн
33,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (5)
44,30
Экономия: -11,20 грн
33,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (1)
39,20
Экономия: -5,97 грн
33,23 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б
Всего: упаковка (13)
39,20
Экономия: -5,60 грн
33,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (5)
39,60
Экономия: -6,00 грн
33,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (1)
39,20
Экономия: -5,60 грн
33,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
49,40
Экономия: -16,17 грн
33,23 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
40,70
Экономия: -7,10 грн
33,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 6
Всего: упаковка (9)
39,60
Экономия: -6,00 грн
33,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (3)
41,80
Экономия: -8,70 грн
33,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (3)
35,99
Экономия: -1,92 грн
34,07 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (16)
43,30
Экономия: -9,70 грн
33,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (14)
35,28
Экономия: -1,96 грн
33,32 грн