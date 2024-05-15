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Белладонны экстракт суппозитории ректальные, №10 - Днепр (Днепропетровск) (10336) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
69,99
Экономия: -3,63 грн
66,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
75,05
Экономия: -11,44 грн
63,61 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
69,73
Экономия: -7,52 грн
62,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
75,03
Экономия: -10,11 грн
64,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -9,14 грн
66,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
65,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
69,23
Экономия: -7,05 грн
62,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
65,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
75,53
Экономия: -14,10 грн
61,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
71,18
Экономия: -15,34 грн
55,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,63 грн
66,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
66,21
Экономия: -14,05 грн
52,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
65,73
Экономия: -11,70 грн
54,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (2)
59,12 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (3)
77,50
Экономия: -11,14 грн
66,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
66,75
Экономия: -14,56 грн
52,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -11,14 грн
66,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (2)
75,50
Экономия: -9,14 грн
66,36 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
77,50
Экономия: -11,14 грн
66,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
68,23
Экономия: -7,83 грн
60,40 грн