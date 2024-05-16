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Белодерм мазь для наружного применения 0,05 % туба 30 г, №1 - Харьков (3363) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
177,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
185,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
177,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
173,37 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
187,42 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
187,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
177,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
177,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
188,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
177,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
188,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
161,62 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
182,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
186,05 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
171,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
204,42
Экономия: -35,15 грн
169,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
192,69
Экономия: -28,65 грн
164,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
186,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
181,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
195,22
Экономия: -20,64 грн
174,58 грн