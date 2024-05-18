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Белодерм мазь для наружного применения 0,05 % туба 15 г, №1 - Запорожье (3362) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
130,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
141,76
Экономия: -24,54 грн
117,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
130,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
103,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
130,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
130,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
130,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
130,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
119,67 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
130,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
130,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
126,05
Экономия: -9,07 грн
116,98 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 07 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
130,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
139,94
Экономия: -12,12 грн
127,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
130,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
122,95
Экономия: -23,09 грн
99,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
130,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
130,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
130,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
130,30 грн