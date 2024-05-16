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Белодерм мазь для наружного применения 0,05 % туба 15 г, №1 - Харьков (3362) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
129,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
129,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
129,50 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
99,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
129,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
129,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
126,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
137,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
129,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
129,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
136,55
Экономия: -14,57 грн
121,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
104,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
129,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
129,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
129,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
130,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
129,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
140,22
Экономия: -24,03 грн
116,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
129,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
121,44
Экономия: -13,57 грн
107,87 грн