Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОРТИКОСТЕРОИДОВАктивные кортикостероиды (группа III)БетаметазонБелодермЦены в аптеках

Белодерм крем для наружного применения 0,05 % туба 30 г, №1 - Одесса (3361) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
175,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
175,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
175,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
141,92 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
175,50 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
175,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
175,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
175,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
198,50
Экономия: -24,82 грн
173,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
175,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
195,45
Экономия: -21,73 грн
173,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
175,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
149,78 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
175,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
175,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
175,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
175,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
175,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
175,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (2)
173,80 грн