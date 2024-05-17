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Белодерм крем для наружного применения 0,05 % туба 30 г, №1 - Львов (3361) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
175,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
175,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
175,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
175,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
175,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
173,39
Экономия: -11,20 грн
162,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
175,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
175,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
175,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
175,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
198,42
Экономия: -34,58 грн
163,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
175,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (1)
175,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
175,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
194,14
Экономия: -31,92 грн
162,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
175,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
175,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
175,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
168,54 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
175,30 грн