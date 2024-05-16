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Белодерм крем для наружного применения 0,05 % туба 30 г, №1 - Харьков (3361) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
173,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
173,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
185,36 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
179,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
173,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
173,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
183,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
173,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
184,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
190,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
209,23
Экономия: -41,31 грн
167,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
173,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
184,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
173,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
140,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
173,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
173,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
173,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
184,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
173,70 грн