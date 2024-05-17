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Белодерм крем для наружного применения 0,05 % туба 15 г, №1 - Львов (3360) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
133,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
133,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
133,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
126,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
110,53 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
137,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
133,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
137,58
Экономия: -16,33 грн
121,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
120,48
Экономия: -5,91 грн
114,57 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
132,50
Экономия: -16,40 грн
116,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
133,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
133,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
133,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
133,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
108,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
138,50
Экономия: -17,25 грн
121,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
133,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
133,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
133,30 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
142,55 грн