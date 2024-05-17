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Белодерм спрей 0,05 % флакон 50 мл, №1 - Одесса (306976) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
321,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
299,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
312,53
Экономия: -27,77 грн
284,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
258,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
297,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
266,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
310,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
324,99
Экономия: -35,05 грн
289,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
256,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
296,21
Экономия: -10,21 грн
286,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (3)
293,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
340,78
Экономия: -38,53 грн
302,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (4)
318,16
Экономия: -15,91 грн
302,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
316,99
Экономия: -27,05 грн
289,94 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
306,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
315,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
299,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
278,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
290,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
258,08 грн