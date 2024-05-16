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Белодерм спрей 0,05 % флакон 50 мл, №1 - Харьков (306976) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
317,65
Экономия: -17,63 грн
300,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
311,57 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
321,89 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
342,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
284,20 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
268,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
311,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
289,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
317,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
290,54 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (7)
309,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
318,14
Экономия: -48,05 грн
270,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
343,68
Экономия: -51,10 грн
292,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
318,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
278,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
320,50
Экономия: -20,42 грн
300,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Культуры, 16
Всего: упаковка (1)
317,84 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 8/10-В
Всего: упаковка (1)
301,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
314,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
298,17
Экономия: -15,17 грн
283,00 грн