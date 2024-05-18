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Аспаркам-Фармак® раствор для инъекций ампула 5 мл, №10 - Запорожье (24718) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -23,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -23,00 грн
57,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: раствор для инъекций (9)
61,35
Экономия: -6,42 грн
54,93 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: раствор для инъекций (7)
80,00
Экономия: -23,00 грн
57,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -23,00 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: раствор для инъекций (5)
62,74
Экономия: -7,43 грн
55,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
62,65
Экономия: -7,58 грн
55,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: раствор для инъекций (8)
66,29
Экономия: -7,37 грн
58,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
67,54
Экономия: -12,74 грн
54,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
69,11
Экономия: -8,19 грн
60,92 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -23,00 грн
57,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
65,47
Экономия: -10,04 грн
55,43 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -23,00 грн
57,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -23,00 грн
57,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
63,61
Экономия: -8,54 грн
55,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
67,08
Экономия: -7,16 грн
59,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1), ампула (2)
66,60
Экономия: -3,08 грн
63,52 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: раствор для инъекций (2)
80,00
Экономия: -23,00 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
66,46
Экономия: -6,54 грн
59,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
63,61
Экономия: -7,70 грн
55,91 грн