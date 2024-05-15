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Аспаркам-Фармак® раствор для инъекций ампула 5 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (24718) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
63,72
Экономия: -9,19 грн
54,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
62,46
Экономия: -7,63 грн
54,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
70,77
Экономия: -10,34 грн
60,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
61,24
Экономия: -6,13 грн
55,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (5)
69,37
Экономия: -12,69 грн
56,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: раствор для инъекций (9)
64,75
Экономия: -9,32 грн
55,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
56,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (6)
64,50
Экономия: -9,07 грн
55,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
62,13
Экономия: -7,50 грн
54,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), ампула (9)
61,24
Экономия: -6,84 грн
54,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
51,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: раствор для инъекций (5)
62,05
Экономия: -6,89 грн
55,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: раствор для инъекций (7)
65,84
Экономия: -10,41 грн
55,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
64,05
Экономия: -8,98 грн
55,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
60,63
Экономия: -5,94 грн
54,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
62,94
Экономия: -6,07 грн
56,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: раствор для инъекций (8)
60,98
Экономия: -6,26 грн
54,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
64,48
Экономия: -4,34 грн
60,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
51,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (2), ампула (9)
61,00
Экономия: -5,89 грн
55,11 грн