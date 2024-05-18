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Аспаркам-Фармак® раствор для инъекций ампула 10 мл, №10 - Запорожье (24717) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: раствор для инъекций (5)
110,00
Экономия: -33,00 грн
77,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: раствор для инъекций (8)
100,00
Экономия: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
91,43
Экономия: -14,50 грн
76,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
83,57
Экономия: -6,65 грн
76,92 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: раствор для инъекций (5)
84,72
Экономия: -18,59 грн
66,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: раствор для инъекций (8)
83,11
Экономия: -7,32 грн
75,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
90,49
Экономия: -13,55 грн
76,94 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: раствор для инъекций (9)
88,70
Экономия: -11,75 грн
76,95 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -23,00 грн
77,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -33,00 грн
77,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
86,95
Экономия: -11,24 грн
75,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
95,72
Экономия: -15,89 грн
79,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
92,24
Экономия: -15,32 грн
76,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: раствор для инъекций (8)
81,42
Экономия: -5,71 грн
75,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
82,44
Экономия: -6,73 грн
75,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: раствор для инъекций (9)
89,50
Экономия: -12,59 грн
76,91 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -23,00 грн
77,00 грн