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Аспаркам-Фармак® раствор для инъекций ампула 10 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (24717) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
94,54
Экономия: -11,39 грн
83,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
83,29
Экономия: -3,86 грн
79,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
87,66
Экономия: -17,30 грн
70,36 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), ампула (8)
85,20
Экономия: -4,20 грн
81,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (4)
91,79
Экономия: -7,26 грн
84,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: раствор для инъекций (9)
87,72
Экономия: -3,72 грн
84,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
57,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: раствор для инъекций (9)
87,39
Экономия: -3,39 грн
84,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
92,67
Экономия: -9,52 грн
83,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
84,47
Экономия: -27,51 грн
56,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
72,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
84,51
Экономия: -5,51 грн
79,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
89,20
Экономия: -16,59 грн
72,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
89,74
Экономия: -17,13 грн
72,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
87,55
Экономия: -5,62 грн
81,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
83,63
Экономия: -15,14 грн
68,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
86,88
Экономия: -18,39 грн
68,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: раствор для инъекций (1)
82,88
Экономия: -9,94 грн
72,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
83,44
Экономия: -10,50 грн
72,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: раствор для инъекций (5)
85,99
Экономия: -7,58 грн
78,41 грн