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Аскорбиновая кислота драже 50 мг контейнер, №160 - Харьков (84138) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 402 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
40,07 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
42,83 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
46,97
Экономия: -9,07 грн
37,90 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
42,82 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (5)
39,81 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (3)
40,40 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (7)
44,06
Экономия: -3,01 грн
41,05 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (4)
42,49 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
42,99 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
43,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
43,79 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
55,40
Экономия: -13,30 грн
42,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
53,60
Экономия: -12,27 грн
41,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (4)
42,34 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (3)
48,06 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
39,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
47,07
Экономия: -7,30 грн
39,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (5)
48,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
39,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (3)
48,00 грн