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Аскорбиновая кислота драже 50 мг блистер, №50 - Запорожье (84137) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
15,70
Экономия: -0,67 грн
15,03 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
18,22
Экономия: -0,93 грн
17,29 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
15,37
Экономия: -0,90 грн
14,47 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
15,87
Экономия: -1,38 грн
14,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (5)
21,90
Экономия: -3,97 грн
17,93 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
18,76 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (5)
17,87
Экономия: -0,66 грн
17,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
15,50
Экономия: -1,05 грн
14,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (6)
22,60
Экономия: -4,67 грн
17,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (3)
15,64
Экономия: -1,19 грн
14,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (4)
15,50
Экономия: -0,57 грн
14,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
18,20
Экономия: -1,09 грн
17,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (7)
14,95 грн
Подорожник
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
20,54
Экономия: -2,61 грн
17,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
20,10
Экономия: -2,17 грн
17,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
18,22
Экономия: -1,38 грн
16,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
15,68
Экономия: -0,68 грн
15,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (2)
18,57
Экономия: -2,76 грн
15,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
18,46
Экономия: -1,62 грн
16,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
15,68
Экономия: -0,89 грн
14,79 грн