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Аскорбиновая кислота драже 50 мг блистер, №50 - Львов (84137) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (4)
17,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (6)
21,50
Экономия: -3,56 грн
17,94 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (3)
24,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (4)
20,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
24,12
Экономия: -6,18 грн
17,94 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (6)
24,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
18,67
Экономия: -1,25 грн
17,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (14)
20,01
Экономия: -2,07 грн
17,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
26,00
Экономия: -8,06 грн
17,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
23,40
Экономия: -5,46 грн
17,94 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
24,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (6)
29,04
Экономия: -11,10 грн
17,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (4)
22,50
Экономия: -4,56 грн
17,94 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (3)
20,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (10)
25,47
Экономия: -7,53 грн
17,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
18,36
Экономия: -0,92 грн
17,44 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (6)
17,87 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
24,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
25,48
Экономия: -7,54 грн
17,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
23,31
Экономия: -5,37 грн
17,94 грн