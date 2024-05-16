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Аскорбиновая кислота драже 50 мг блистер, №50 - Киев (84137) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
24,12
Экономия: -6,18 грн
17,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (8)
27,10
Экономия: -9,16 грн
17,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (5)
24,70
Экономия: -7,82 грн
16,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (2)
13,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (5)
16,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
24,20
Экономия: -0,73 грн
23,47 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (3)
17,51
Экономия: -0,63 грн
16,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
17,91
Экономия: -0,62 грн
17,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (6)
16,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
22,50
Экономия: -4,56 грн
17,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (5)
22,60
Экономия: -4,66 грн
17,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (5)
14,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (2)
25,00
Экономия: -7,06 грн
17,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (5)
23,31
Экономия: -5,37 грн
17,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (6)
24,79
Экономия: -6,85 грн
17,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
22,50
Экономия: -4,56 грн
17,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (6)
25,90
Экономия: -7,96 грн
17,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (7)
23,40
Экономия: -5,46 грн
17,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
15,48 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (4)
22,00 грн