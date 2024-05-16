Аскорбиновая кислота драже 50 мг блистер, №50 - Харьков (84137) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 46 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2