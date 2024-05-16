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Аскорбиновая кислота драже 50 мг блистер, №50 - Харьков (84137) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
18,21
Экономия: -0,92 грн
17,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
20,08
Экономия: -2,15 грн
17,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (4)
18,11
Экономия: -0,82 грн
17,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (4)
21,93
Экономия: -4,00 грн
17,93 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
18,27
Экономия: -0,98 грн
17,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
18,30
Экономия: -1,24 грн
17,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
17,87
Экономия: -0,59 грн
17,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
18,30
Экономия: -1,01 грн
17,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (4)
18,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
19,35
Экономия: -1,42 грн
17,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
18,25
Экономия: -0,88 грн
17,37 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (4)
21,90
Экономия: -3,97 грн
17,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (4)
15,73
Экономия: -0,53 грн
15,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
20,50
Экономия: -2,57 грн
17,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (5)
20,88
Экономия: -2,95 грн
17,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (4)
17,85
Экономия: -1,48 грн
16,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (2)
24,79
Экономия: -6,86 грн
17,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (3)
24,92
Экономия: -6,99 грн
17,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (7)
25,82
Экономия: -7,89 грн
17,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (3)
16,45
Экономия: -0,69 грн
15,76 грн