Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,35
Экономия при брони: -0,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,74
Экономия при брони: -1,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,53
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,49
Экономия при брони: -0,82 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
18,76
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,59
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,93
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,92
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье