Винница (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,70
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,70
Экономия при брони: -0,92 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,50
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека оптовых цен
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,50
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека 9-1-1
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,50
Экономия при брони: -11,90 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье