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Фуросемид (Furosemid)

Фуросемид (Furosemid)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 34 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,70
Экономия при брони: -0,93 грн
19,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,35 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
18,98 грн
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
33,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,00 грн
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,70
Экономия при брони: -0,92 грн
19,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,00 грн
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,50
Экономия при брони: -11,90 грн
36,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,28 грн
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,50 грн
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
33,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,18 грн
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,50
Экономия при брони: -11,90 грн
36,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,45 грн
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
46,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,16 грн
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40 грн
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
45,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,50
Экономия при брони: -11,90 грн
36,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,99 грн
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