Одесса (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,28
Экономия при брони: -1,04 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,56
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,68
Экономия при брони: -1,08 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,54
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,58
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,57
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,18
Экономия при брони: -1,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
33,88
Экономия при брони: -5,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,63
Экономия при брони: -0,97 грн