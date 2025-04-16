Николаев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,49
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,56
Экономия при брони: -1,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,40
Экономия при брони: -12,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,54
Экономия при брони: -1,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье