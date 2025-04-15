Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
38,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
38,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,25
Экономия при брони: -1,58 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,30
Экономия при брони: -1,09 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье