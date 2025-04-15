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Фуросемид (Furosemid)

Фуросемид (Furosemid)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 30 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
48,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
35,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
38,60
Экономия при брони: -3,40 грн
35,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
38,60
Экономия при брони: -3,40 грн
35,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
35,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
35,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,25
Экономия при брони: -1,58 грн
19,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
2,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40 грн
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,30
Экономия при брони: -1,09 грн
18,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40 грн
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,40 грн
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