Киев (адрес не указан)
Доступно в 341 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,83
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,41
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,72
Экономия при брони: -0,89 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье