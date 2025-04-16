Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
18,58
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,74
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
10,40
Экономия при брони: -0,52 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,14
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
9,63
Экономия при брони: -0,65 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,16
Экономия при брони: -2,04 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,51
Экономия при брони: -0,87 грн