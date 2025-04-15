Днепр (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,93
Экономия при брони: -1,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,01
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,35
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
9,68
Экономия при брони: -2,72 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,30
Экономия при брони: -1,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,10
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
19,11
Экономия при брони: -0,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,06
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,66
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
20,97
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,12
Экономия при брони: -2,91 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Фуросемид Софарма таблетки 40 мг блистер №20
Sopharma
21,13
Экономия при брони: -1,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье