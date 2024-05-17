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Аспаркам-Здоровье таблетки блистер, №50 - Львов (4854) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: таблетки (30)
29,00
Экономия: -3,06 грн
25,94 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (4)
29,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
29,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (2)
35,90 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
Всего: таблетки (10)
27,30
Экономия: -1,36 грн
25,94 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (6)
33,50
Экономия: -7,56 грн
25,94 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (1)
31,60
Экономия: -5,66 грн
25,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (5)
31,60
Экономия: -5,66 грн
25,94 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18
Всего: таблетки (10)
30,20
Экономия: -4,26 грн
25,94 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (2)
31,70 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
31,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: упаковка (2)
34,33
Экономия: -8,39 грн
25,94 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: упаковка (9)
35,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: таблетки (40)
29,70
Экономия: -3,76 грн
25,94 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
Всего: таблетки (10)
27,10
Экономия: -1,16 грн
25,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
Всего: упаковка (1)
32,70
Экономия: -6,76 грн
25,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буштыно, ул. Майская, 12
Всего: упаковка (1)
33,30
Экономия: -7,36 грн
25,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
Всего: упаковка (7)
33,50
Экономия: -7,56 грн
25,94 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (1)
33,50
Экономия: -7,56 грн
25,94 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
28,50 грн