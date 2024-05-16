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Аспаркам-Здоровье таблетки блистер, №50 - Харьков (4854) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (1)
35,90 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (8)
40,00 грн
В других городах:
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (3)
33,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
35,90 грн
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (4)
33,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
34,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (4)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (2)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (2)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (11)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (15)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (11)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (7)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (2)
31,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (7)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (5)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (9)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (4)
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (2)
37,00 грн