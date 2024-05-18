Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИАНТИДЕПРЕССАНТЫНеселективные ингибиторы обратного нейронального захвата моноаминовАмитриптилинАмитриптилинЦены в аптеках

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер, №50 - Запорожье (85639) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
29,44
Экономия: -2,44 грн
27,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (11)
29,46
Экономия: -2,46 грн
27,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
27,17 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
31,06
Экономия: -4,06 грн
27,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
29,44
Экономия: -2,44 грн
27,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
27,16 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
31,06
Экономия: -4,06 грн
27,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (3)
27,26
Экономия: -0,26 грн
27,00 грн
Аптеки 24 часа
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
29,44
Экономия: -2,44 грн
27,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
29,46
Экономия: -2,46 грн
27,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (2)
30,62
Экономия: -3,62 грн
27,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
30,99
Экономия: -3,99 грн
27,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
32,15 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
31,00
Экономия: -4,00 грн
27,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
29,44
Экономия: -2,44 грн
27,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (4)
31,06
Экономия: -4,06 грн
27,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (3)
29,40 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
28,64 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
27,26
Экономия: -0,26 грн
27,00 грн