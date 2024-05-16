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Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка, №25 - Харьков (5521) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (8)
29,33
Экономия: -1,82 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (7)
31,01
Экономия: -3,50 грн
27,51 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (2)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
Всего: упаковка (2)
30,27
Экономия: -2,76 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Краснокутск, ул. Мира, 141-А
Всего: упаковка (5)
29,46
Экономия: -1,95 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (3)
28,30
Экономия: -0,79 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
Всего: упаковка (4)
29,14
Экономия: -1,63 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (6)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (3)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (5)
29,46
Экономия: -1,95 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 60/4
Всего: упаковка (3)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ремесленная, 35/1
Всего: упаковка (1)
30,28
Экономия: -2,77 грн
27,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, просп. Победы, 81-А
Всего: упаковка (2)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн