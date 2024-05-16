Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка, №25 - Харьков (5521) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Харьков, ул. Золочевская, 19
Аптека бам
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Харьков, просп. Победы, 72-Д
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Харьков, ул. Бекетова, 21
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Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
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Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
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Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
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Краснокутск, ул. Мира, 141-А
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Ахтырка, ул. Победы, 11
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Ахтырка, ул. Левченко, 21
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Лозовая, ул. Павлоградская, 55
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Полтава, ул. Соборности, 66-В
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Полтава, ул. Алмазная, 6/11
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Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
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Лебедин, пл. Соборная, 17
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Сумы, ул. Героев Крут, 60/4
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Сумы, ул. Металлургов, 16
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Сумы, ул. Ремесленная, 35/1
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Сумы, просп. Победы, 81-А