Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Мед-сервис
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
73.8 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Подорожник
Володарка, ул. Армейская, 4
108.7 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Житомир, ул. Киевская, 17/1
114.1 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Житомир, пл. Победы, 10
114.2 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Житомир, ул. Киевская, 77
115.3 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Жашков, ул. Соборная, 58-Б
116.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
130.8 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Подорожник
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.8 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека копейка
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
131.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека копейка
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
132.2 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн