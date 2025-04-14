Одесса (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн