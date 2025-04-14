Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
106.0 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,83
Экономия при брони: -5,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
130.2 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,92
Экономия при брони: -4,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 66
131.3 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
144.5 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
162.9 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
163.8 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
164.3 км
Этамбутол таблетки 400 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн