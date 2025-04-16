Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,93
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,42
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
40,21
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,42
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,34
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,61
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,43
Экономия при брони: -2,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,34
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,71
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
3.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
40,18
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,08
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,02
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
40,00
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,94
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,85
Экономия при брони: -2,59 грн