Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,37
Экономия при брони: -1,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,95
Экономия при брони: -2,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,09
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,18
Экономия при брони: -1,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,96
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,91
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,70
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,40 грн