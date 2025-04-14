Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,42
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,01
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,23
Экономия при брони: -1,81 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,01
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,42
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,95
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
35,96
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,44
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
40,21
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,20
Экономия при брони: -1,79 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,18
Экономия при брони: -1,77 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -0,50 грн