Киев
Сульфадимезин (Sulfadimesinum)

Сульфадимезин (Sulfadimesinum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 127 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,42
Экономия при брони: -2,01 грн
37,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,01
Экономия при брони: -1,59 грн
36,42 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,23
Экономия при брони: -1,81 грн
36,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
33,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,01
Экономия при брони: -1,60 грн
37,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -0,40 грн
37,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
34,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,42
Экономия при брони: -2,01 грн
37,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,95
Экономия при брони: -2,54 грн
37,41 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
35,96
Экономия при брони: -1,53 грн
34,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,44
Экономия при брони: -2,03 грн
37,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
40,21
Экономия при брони: -2,80 грн
37,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
30,09 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
34,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -0,50 грн
37,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,20
Экономия при брони: -1,79 грн
37,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
33,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,18
Экономия при брони: -1,77 грн
37,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -0,50 грн
37,10 грн
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