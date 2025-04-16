Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,86
Экономия при брони: -1,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,66
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека бам
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,92
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека24
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,63
Экономия при брони: -2,21 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,04
Экономия при брони: -1,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,73
Экономия при брони: -2,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,01
Экономия при брони: -1,60 грн