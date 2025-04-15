Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,80
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,56
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -1,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,55
Экономия при брони: -2,29 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -1,60 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм