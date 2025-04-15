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Сульфадимезин (Sulfadimesinum)

Сульфадимезин (Sulfadimesinum)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 131 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
34,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
35,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
35,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
35,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
35,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,80
Экономия при брони: -2,39 грн
37,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,56
Экономия при брони: -2,15 грн
37,41 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -1,60 грн
35,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -1,60 грн
35,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
40,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
31,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
35,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,70
Экономия при брони: -1,80 грн
35,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,55
Экономия при брони: -2,29 грн
37,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,70 грн
35,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -1,60 грн
35,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
46,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
35,10 грн
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