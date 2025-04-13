Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 400 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -0,70 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,51
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,51
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,89
Экономия при брони: -2,47 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,38
Экономия при брони: -5,68 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,51
Экономия при брони: -5,55 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,17
Экономия при брони: -1,75 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,91
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,82
Экономия при брони: -2,41 грн